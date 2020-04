Merijn Zeeman staat voor uitdaging als coach: “Als sporter vreselijk moeilijk om geen doel te hebben” dinsdag 28 april 2020 om 15:36

Bij Jumbo-Visma benutten ze momenteel iedere minuut om te verbeteren. Ook nu er geen wedstrijden zijn door het coronavirus gaat de ontwikkeling verder. Al is dat niet altijd gemakkelijk erkent sportief directeur Merijn Zeeman: “Het is lastig om nu ergens naar toe te werken.”

“Wanneer wordt de competitie weer hervat? Hoe gaat het verder met het team? Ze (de renners, red.) horen toch ook de verhalen van andere ploegen waar salarissen worden gekort en waar veel onzekerheid is. Bovendien, en vergis je daar niet in, is het als sporter vreselijk moeilijk om geen doel te hebben”, zegt Zeeman in een interview met NLCoach, dat op de website van de ploeg staat.

“Dat vreet energie. Het is lastig om nu ergens naar toe te werken, bijna onmogelijk om nu al te denken aan doelen die heel ver weg liggen. Dus laten we renners hun conditie vooral een beetje onderhouden. Aan de andere kant zijn we als ploegleiding natuurlijk ook bezig met plannen, werken we scenario’s uit. En in al die plannen is het wel de bedoeling dat we er staan als het weer gaat beginnen.”

Samen met de trainers en ploegleiders adviseert de sportief directeur zijn renners vooral niet te hard te trainen. Trainen met rem erop is het devies. “Het is van het grootste belang dat juist nu het immuunsysteem sterk blijft. Wie drie dagen achtereen heel hard gaat trainen, is veel vatbaarder voor ziekte. Met name lange duurtrainingen, met veel volume, hebben invloed op het immuunsysteem.”

“Bovendien, we moeten als ploeg natuurlijk ook vooruitkijken. Stel nu dat we op een gegeven moment weer wedstrijden kunnen gaan rijden, dan komt er een aangepaste kalender. En duurt het seizoen waarschijnlijk maar zo tot in november. Normaal gesproken denken renners begin september wel dat het zo’n beetje gedaan is. Het is dus belangrijk nog wat reserve in de tank te houden, voor als het alsnog allemaal doorgaat.”