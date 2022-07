Merijn Zeeman na ritzege Christophe Laporte in Cahors: “Van Aert focust op tijdrit”

Video

Dat Christophe Laporte voor Jumbo-Visma de vijfde ritzege binnenschoot in de Tour de France, was op voorhand niet het plan. Wout van Aert had de focus namelijk al op de tijdrit van morgen, terwijl de ploeg vooral gele trui Jonas Vingegaard veilig naar de finish wilde brengen. “Het was duidelijk dat van ons de kopgroep weg mocht blijven. Er diende zich echter een kans aan en die heeft Christophe gepakt”, vertelde ploegleider Merijn Zeeman in gesprek met WielerFlits.