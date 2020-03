Merijn Zeeman: “Kans dat de Tour doorgaat heel klein” woensdag 25 maart 2020 om 16:44

Jumbo-Visma is een van de ploegen die door de coronacrisis de planning voor het wielerseizoen in de prullenbak moest gooien. In plaats van zich voor te bereiden op wedstrijden, beperken de renners van de geel-zwarte formatie zich momenteel tot het onderhouden van de conditie. Inmiddels wordt er serieus rekening gehouden met een afgelasting van de Tour de France.

“We zullen, als alles weer op gang komt, opnieuw naar de tekentafel moeten”, vertelt sportief directeur Merijn Zeeman aan het ANP. “Een doel hebben we nu even niet.”

Hij verwacht dat zijn renners zes tot acht weken nodig hebben voor een gedegen voorbereiding op de Tour. Al houdt de ploeg er serieus rekening mee dat deze niet doorgaat. “We beseffen dat de kans heel klein is dat de Tour doorgaat. Ook al omdat er dan eigenlijk geen sprake kan zijn van een eerlijke competitie.”

De ploeg probeert de tijd nuttig in te vullen. “Voorlopig zitten de meeste renners van ons alleen op de rollerbank”, aldus Zeeman. Daarnaast pakt het team waar mogelijk nieuwe initiatieven op. “We starten nu ook zaken op als persoonlijkheidstesten en werken verder aan de ontwikkeling van de foodcoach-app. Zodat we straks als de wereld weer begint te draaien kunnen zeggen dat we niet stil hebben gezeten”, legt hij uit. “Maar we hebben nu te maken met een crisis van ongekende omvang. Er zijn belangrijkere zaken die de sport overstijgen”, besluit Zeeman.