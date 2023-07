Merijn Zeeman (Jumbo-Visma) op zijn hoede: “Col de la Loze zwaarste Tourrit in tien jaar”

Video

Jumbo-Visma was de grote winnaar na de enige tijdrit van de Tour de France, maar de Nederlandse formatie kan nog niet rustig op beide oren slapen. Vandaag wacht namelijk nog een loodzware bergrit door de Alpen, over de Col de la Loze, naar Courchevel. “We zijn klaar om weer een zeer zware dag aan te vatten”, vertelde Merijn Zeeman, sportief manager van Jumbo-Visma, voor de start aan WielerFlits.

Zeeman houdt zeker nog rekening met de mannen van UAE Emirates, ook al verloor kopman Pogacar dinsdag in de tijdrit ruim anderhalve minuut op Vingegaard. “Pogacar heeft het volgens mij al aangekondigd: dat ze iets willen bedenken om wat aan de achterstand te doen. Het zou best kunnen dat zij het initiatief nemen.”

Er is bij UAE Emirates niet alleen Pogacar: de ploeg heeft met Adam Yates ook de nummer drie in de gelederen. “Dat doen ze zeer knap. Ze zullen waarschijnlijk proberen om renners voorop te krijgen, om dan aan te vallen”, verwacht Zeeman. “Een beetje wat Pogacar vorig jaar in de rit naar Hautacam een paar keer heeft geprobeerd. Of de aanval de beste verdediging is? Dat denk ik wel.”

Lees ook: Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 17 over Col de la Loze naar Courchevel – Gaat Pogacar knock-out?