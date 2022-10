Merijn Zeeman: “Giro-discussie rond Wout van Aert snap ik niet zo goed”

Video

Merijn Zeeman begrijpt niet waarom Wout van Aert gelinkt wordt aan het rijden van de Giro d’Italia in 2023. De Belgische kopman reed de Italiaanse ronde nog nooit en met drie tijdritten zijn er genoeg kansen op ritsucces voor Van Aert. “Maar die discussie snap ik niet zo goed”, zegt de sportief directeur van Jumbo-Visma daarover tegen WielerFlits.

Zeeman was donderdag bij de parcourspresentatie van de Tour de France. De Franse rittenkoers kondigde aan dat er een tijdrit in het parcours zit van 22 kilometer. Daarentegen heeft de Giro d’Italia drie tijdritten, die bij elkaar goed zijn voor maar liefst 70 kilometer tegen de klok.

“Er komt een verhaal los dat de Giro goed zou zijn, omdat er tijdritten in zitten”, geeft Zeeman aan. “Maar volgens mij heeft hij dit jaar twee andere ritten (in lijn, red.) in de Tour gewonnen en heeft hij helemaal geen tijdrit nodig om een rit te winnen. Zijn grote doel is het voorjaar. En wat daarna nog komt, gaan we bespreken. We zijn vooral bezig om voor hem een goed plan te maken zodat hij de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix kan winnen.”