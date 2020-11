Merijn Zeeman: “Drie weken Tour kan enorme meerwaarde zijn op de Spelen”

De zomer van 2021 belooft er een vol met sportevenementen te worden. Vanuit wieleroogpunt wordt nu al vooruitgekeken naar de Tour de France en de olympische wegwedstrijden, nog geen week later. Bij Jumbo-Visma is men ervan overtuigd dat die combinatie te doen is. “De power die je meeneemt na drie weken Tour kan een enorme meerwaarde zijn op de Spelen”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman.

De dokter van het Belgisch Olympisch Comité denkt daar anders over. Volgens Johan Bellemans is het geen voordeel om de Tour uit te rijden als je een week later wil scoren in Tokio. Zeeman verwacht dat niet. “Kijk naar het WK in Imola, bijna alle renners in de finale hadden de Tour in de benen”, vertelt hij tegen Het Nieuwsblad.

Ook de situatie in Tokio is bijzonder. “Net voor de Spelen verandert het klimaat in Tokio enorm, dat vraagt een aanpassing”, aldus Zeeman. “Het is niet zo dat wanneer je er een week eerder ter plaatse bent, je gemakkelijker aangepast zal zijn dan wanneer je later afreist.”

Tokio of Vuelta

De ploegleider van Jumbo-Visma weet dat zijn ploeg meerdere renners heeft die kunnen scoren op de Spelen. Zeeman wil wel dat de renners er goed over nadenken. “Als je naar de Spelen gaat, hypothekeer je de Vuelta”, stelt hij. Er moet een keuze worden gemaakt.”

“Of je gaat naar de Spelen om mee te doen, of je bereidt de Vuelta voor, wetende dat heel wat kopmannen niet zullen starten omdat ze de Spelen hebben gedaan en er dus een mooie kans ligt om in de Vuelta een rit te winnen of een klassement te rijden. In het slechtste geval zijn er tien renners van ons op de Spelen. Omdat je na zo’n lange reis niet meteen hersteld bent, zou het moeilijk worden om ons najaarsprogramma gevuld te krijgen.”