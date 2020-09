Merijn Zeeman: “Dat het op deze manier eindigt, is zo onverwacht” zondag 20 september 2020 om 12:48

Jumbo-Visma heeft een misschien wel perfecte Tour de France gereden, maar kopman Primož Roglič moest gisteren in extremis de gele leiderstrui inleveren. “Dat het op deze manier eindigt, is zo onverwacht. Het is keihard”, zo vertelt een aangeslagen Merijn Zeeman voor de camera van de NOS.

Zeeman, de sportief directeur van Jumbo-Visma, voelt mee met Roglič. “Ik heb enorm met hem te doen. Het is hem zo gegund. We hebben een fantastische Tour gereden, maar het is keihard dat het zo eindigt. Uiteindelijk draait het in de sport om het maken van verhalen en het met elkaar opdoen van ervaringen en herinneringen. Die nemen ze ons niet meer af.”

“Bij UAE Emirates heerst nu euforie, wij zijn superverdrietig met het feit dat het uit onze handen is geglipt. Deze groep verdiende een Tourzege, maar we hebben het niet gered. Dat is heel hard. We hebben nog niet alle informatie om de tijdrit rustig te kunnen analyseren, daarvoor moeten we de data zien. Ik denk ook dat we te maken hebben met een tegenstander die zichzelf heeft overtroffen.”

“Pogačar heeft ons vermorzeld”

“De prestatie van Pogačar is fantastisch en hij was veel beter dan dat wij waren. We eindigen hier (doelt op de tijdrit van zaterdag, red.) met drie renners in de top-5, maar Pogačar heeft ons vermorzeld.” Roglič begon met een voorsprong van 57 seconden aan de allesbeslissende tijdrit. “We waren al heel blij met een dergelijke marge”, aldus Zeeman.

“We dachten ook dat het genoeg was. Toen ik zag dat het misging, draaide mijn maag om.” Zeeman werd afgelopen donderdag uit de Tour gezet wegens een aanvaring met een UCI-official. “Dit heeft echter geen rol gespeeld. Mijn straf had geen invloed op de prestatie van Roglič. Ik was gewoon bij de ploeg en Mathieu Heijboer en Grischa Niermann waren zaterdag in charge.”