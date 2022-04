Merijn Zeeman bevestigt interesse in felbegeerde Van Baarle: “Gaat moeilijk worden”

Dylan van Baarle, wiens contract bij INEOS Grenadiers na dit seizoen afloopt, is een gewilde renner op de markt. Verschillende ploegen zouden inmiddels jacht maken op de handtekening van de Nederlander, waaronder Jumbo-Visma. “Ik mag niks zeggen, maar het is onzinnig om te ontkennen dat we interesse in hem hebben”, bevestigt Merijn Zeeman tegenover VeloNews de geruchten die al langer rondzingen.

“Hij is een van de beste Nederlandse renners”, vervolgt de sportief directeur van Jumbo-Visma. “We zijn een internationaal team, maar met een Nederlandse kern. Dus natuurlijk willen we goede Nederlandse renners hebben, maar het belangrijkste is dat hij een van de beste klassiekerrenners ter wereld is.”

Van Baarle won dit voorjaar Parijs-Roubaix, nadat hij ook al tweede was geworden in de Ronde van Vlaanderen, maar zal in de Ronde van Frankrijk vooral knechtenwerk leveren voor de klassementskopmannen. Dat deed hij in het verleden ook al meermaals. “Hij is ook een van de beste ploeggenoten die een groot team kan hebben”, vindt Zeeman. “En hij heeft vaak de Tour de France gedaan, en eentje gewonnen met Bernal. Hij is een sterke gast.”

Situatie veranderd na zege Roubaix

Jumbo-Visma zou Van Baarle dan ook maar wat graag inlijven. “We zouden hem graag hebben, maar ik kan niet zeggen of het zal gebeuren. Ik denk dat er veel teams zijn die hem willen. Vooral zijn eigen team, INEOS. Zij hebben het fantastisch gedaan met hem en daar hebben we respect voor.”

De ploeg van Merijn Zeeman leek in eerste instantie in poleposition te liggen om Van Baarle binnen te halen, maar diens zege in Parijs-Roubaix heeft de situatie mogelijk veranderd. “Hij heeft veel meer waarde nu. Ik denk dat alle ploegen met ambities een renner als hem in hun ploeg willen. Dat verandert veel. We zullen zien wat er gaat gebeuren. Het gaat moeilijk worden om hem in te lijven bij het team, maar we zullen zien.”

UAE Emirates

Eerder bevestigde een bron binnen Jumbo-Visma al aan WielerFlits dat UAE Emirates ook op Van Baarle aast. UAE, waar ploegleider Aart Vierhouten een belangrijke rol in de voorjaarsploeg heeft, is dringend op zoek naar versterkingen voor de klassiekerkern. Dat heeft er ook mee te maken dat het contract van Matteo Trentin afloopt. Het is nog niet duidelijk of de Italiaan bij het team uit de Emiraten blijft.