Merijn Zeeman: “Als de jury zegt dat Philipsen heeft gewonnen, is hij ook de terechte winnaar”

Video

Er was na afloop van de derde etappe van de Tour de France veel te doen over de sprint van Jasper Philipsen. Vanwege een niet volledig rechte sprint, waarbij Wout van Aert werd gehinderd, keek de jury naar een mogelijke diskwalificatie van de Belg. Philipsen werd na lang beraad echter wel gewoon uitgeroepen tot ritwinnaar.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Na afloop van de rit trok WielerFlits naar Merijn Zeeman, de sportief manager van Jumbo-Visma, voor een eerste reactie. De Nederlander kreeg net op dat moment te horen dat Philipsen gewoon op het podium mocht verschijnen als ritwinnaar. “Iedereen wist dat de weg naar rechts ging. Wout wil aan de rechterkant passeren, maar de weg buigt naar rechts. Dan zal iedere renner een klein beetje moeten opschuiven.”

“Vooraf protest indienen? Zeker, absoluut. Dat zijn de initiatieven die nu gaan komen. Dan worden dit soort zaken veel scherper bekeken. Er is tegenwoordig een VAR. Die kunnen tien keer de sprint terugkijken en lijnen trekken. Die kunnen beslissen of het wel of niet volgens de regels is. Als de jury zegt dat Philipsen heeft gewonnen, dan ga ik er vanuit dat het op een eerlijke en goede manier is gegaan. Dat het volgens de regels is en dan is Philipsen ook de terechte winnaar.”

Lees ook: Wout van Aert (5e) gehinderd in de sprint: “Ik raakte Jasper en het publiek”

En Van Aert? Die kwam uiteindelijk als vijfde over de streep. Zeeman blijft echter rustig. “Het komt vanzelf. Dit zijn voor ons bonusetappes. Als je geen echte sprinttrein hebt, dan moet het altijd goed uitkomen. We hebben het als ploeg erg goed gedaan. Het had vandaag raak kunnen zijn, maar je kunt het beter nu hebben dan later in de Tour. We moeten nu meenemen wat goed is gegaan. Dit was buiten de schuld van Wout. Het is balen, maar op naar…”

Naar morgen, als de rappe mannen weer de degens zullen kruisen? “Morgen zal wel een heel hectische dag worden met een volledig vlak parcours. We gaan daar even naar kijken”, besluit Zeeman.