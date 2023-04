Merckx lovend over Pogacar: “Brengt de wielersport naar een nieuwe dimensie”

Met winst in de Ronde van Vlaanderen demonstreerde Tadej Pogačar zondag nog maar eens zijn veelzijdigheid als coureur. De Sloveen is pas de derde renner in de geschiedenis die de Ronde van Vlaanderen én de Tour de France wint, na Louison Bobet en Eddy Merckx. Die laatste is in gesprek met de Franse sportkrant L’Équipe lovend over Pogačar.

Merckx heeft met plezier en bewondering gekeken naar de machtsontplooiing van Pogačar in Vlaanderens Mooiste. “Deze Ronde van Vlaanderen was echt magnifiek. Het is lang geleden dat ik nog zoveel plezier heb beleefd aan iets. Dit gevecht met de eveneens sterke Mathieu van der Poel was geweldig. Ik kan het niet genoeg herhalen: wat een renner is Pogačar! Hij is meer dan een kampioen. We moeten ons goed realiseren wat hij heeft bereikt.”

“Het is maar twee renners eerder gelukt om de Ronde van Vlaanderen en de Tour te winnen”, vervolgt Merckx. “Dat versterkt zijn prestatie. Hij heeft zeker geschiedenis geschreven. Zijn koersstijl doet het oude wielrennen herleven. Dat waren we even kwijt, maar Pogačar doet het tegenovergestelde van fietsen volgens zijn computertje. Hij brengt de wielersport naar een nieuwe dimensie en is een rolmodel binnen het wielrennen.”

Lees ook: Pogacar op monumentenjacht, maar twijfelt over Roubaix: “Ik ben nog te licht”

Strive for Five

Met de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije heeft de nog altijd maar 24-jarige Pogačar nu al drie van de vijf wielermonumenten op zak. Volgens Merckx is de Sloveen in staat om ook Milaan-San Remo en zelfs Parijs-Roubaix te winnen.

“Ik denk niet dat het voor hem moeilijk is om Milaan-San Remo te winnen. Als hij dit jaar iets later had aanvallen op de Poggio, was alles nog speelbaar geweest. Hij leert snel van dat soort foutjes. Voor Parijs-Roubaix geldt hetzelfde. Als hij aangeeft dat hij wat meer kilo’s moet aankomen om te kunnen meedoen, gaat hij dat een keer doen”, aldus Merckx, die zelf wel alle vijf de wielermonumenten (meermaals) wist te winnen.

Lees ook: Tadej Pogacar is de beste en meest complete renner van dit millennium