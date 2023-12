zondag 31 december 2023 om 14:54

Melissa Hoskins (32) was wereldkampioene op de baan en tweevoudig olympiër

Het overlijden van Melissa Dennis (32) heeft voor een schok gezorgd binnen het wielrennen. De Australische was jarenlang actief op de weg en in het baanwielrennen, werd wereldkampioen en trouwde na het beëindigen van haar carrière met wielrenner Rohan Dennis. Uitgerekend hij is gearresteerd en aangeklaagd wegens het doodrijden van Melissa Hoskins, zoals haar meisjesnaam luidt.

Onder de naam Hoskins maakte de wielrenster sinds 2008 naam in het Australische baanwielrennen. Ze veroverde meerdere nationale titels en werd in 2009 wereldkampioene op de ploegenachtervolging bij de junioren. In die discipline zou ze later ook uitgroeien tot de wereldtop. In 2012 debuteerde ze op de Olympische Spelen van Londen en greep ze net naast brons, want Australië verloor de strijd om die medaille van Canada.

In een team met Annette Edmondson, Ashlee Ankudinoff en Amy Cure wist Hoskins in 2015 wel wereldkampioen te worden op de ploegenachtervolging. Die overwinning werd behaald in Saint-Quentin-en-Yvelines, onder de rook van Parijs, en kreeg extra lading doordat het gebeurde in een nieuw wereldrecord (4.13,683). In 2012, 2013 en 2014 behaalde Hoskins ook meerdere WK-medailles. Vooral op de ploegenachtervolging, maar in 2012 pakte ze individueel zilver op de scratch.

Tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro 2016 was Hoskins met de Australische ploeg topfavoriet voor goud, maar kwamen vier van de vijf rensters hard ten val drie dagen van tevoren. Hoskins werd naar het ziekenhuis vervoerd, waar de schade bleek mee te vallen. Ondanks de pijn reed ze wel de kwalificatie en de eerste ronde, maar in de finale moest ze toezien hoe de Aussies vijfde werden.

Ook op de weg kwam Hoskins enkele jaren uit tijdens haar actieve loopbaan. In 2011 reed ze voor het Belgische Lotto-Honda en daarna vier seizoenen voor Orica-AIS, de voorloper van het huidige Jayco AlUla. In 2012 won ze het eindklassement in de Tour of Chongming Island en daarnaast won ze drie jaar op rij een medaille op het WK ploegentijdrit voor merkenteams: zilver in 2012, brons in 2013 en zilver in 2014. Ook was ze tweede in de Tour Down Under voor vrouwen in 2015.

In 2017 zette Hoskins een punt achter haar actieve loopbaan als wielrenster, waarna ze in februari 2018 trouwde met Rohan Dennis en haar naam veranderde in Melissa Dennis. Samen kregen zij twee kinderen.

Overlijden

Op 30 december 2023 kwam er plotseling een einde aan het leven van Hoskins. Ze werd niet ver van haar ouderlijk huis aangereden door een pick-up en in kritieke toestand afgevoerd naar Royal Adelaide Hospital, waar ze overleed aan haar verwondingen. Rohan Dennis is opgepakt en aangeklaagd wegens ‘dood door gevaarlijk rijgedrag, onzorgvuldig/onnauwkeurig rijden en het in gevaar brengen van een mensenleven’. Hij is op borgtocht vrijgelaten, maar moet op 13 maart voor de rechter verschijnen.