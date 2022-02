Meindert Weulink na tweede plek in Grand Prix Velo Alanya: “Stap gezet deze winter”

Meindert Weulink is uitstekend aan het seizoen begonnen. De klimmer van ABLOC CT, die vorige week ook al veertiende werd in het eindklassement van de Tour of Antalya (2.1), eindigde vandaag als tweede in de Grand Prix Velo Alanya (1.2). Na een lange, onregelmatige klim hoefde hij enkel de Kazach Igor Chzhan (Almaty Cycling Team) voor te laten gaan.

“Ik wist dat ik fysiek in orde was. Het was afwachten hoe hoog het niveau in deze koers lag in vergelijking met vorige week, maar ik begon aan de wedstrijd met het doel om te winnen”, laat Weulink aan WielerFlits weten. De 22-jarige renner doet dat vanuit Turkije, waar de selectie van ABLOC tot en met volgende week vrijdag verblijft voor een veertiendaags trainingskamp.

Weulink besloot in het eerste deel van de slotklim, die bestond uit drie trappen, de kat uit de boom te kijken. “Maar na de eerste vijf kilometer bergop weet je wel waar je staat, dus op de tweede trap ben ik gedemarreerd”, blikt hij terug. Slechts twee renners konden de Nederlander volgen, maar de uiteindelijke winnaar Chzhan lag op dat moment al alleen op kop.

“Echt een stap gemaakt”

Mede doordat de samenwerking van de drie achtervolgers niet optimaal was, kreeg Weulink niet meer de kans om de Kazach te achterhalen. Hij benadrukt echter dat het anders ook moeilijk was geworden om te winnen. “Die jongen (Chzhan, red.) reed gewoon in een goed tempo door. Ik was ook niet zo sterk dat ik het gat zomaar even dicht kon poefen.”

“Ik ben gewoon heel blij dat ik tweede kon worden en echt mee kon doen om de overwinning”, aldus de Diepenvener, die in de laatste kilometers nog wegreed uit zijn groepje. Het resultaat sterkt hem in zijn overtuiging dat hij op de goede weg is, geeft hij verder aan. “Ik heb echt een stap gemaakt deze winter.”

Volta Limburg Classic en Ronde van Turkije

De volgende grote doelen van Weulink laten nog even op zich wachten. In maart, als er voor ABLOC voornamelijk vlakke koersen in Nederland en België op het programma staan, wil hij vooral zijn ploeggenoten helpen. Daarna, in april, krijgt hij zelf weer kansen. Hij kijkt vooral uit naar de Volta Limburg Classic en de Ronde van Turkije.