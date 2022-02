Meeus en Schelling namens BORA-hansgrohe in Omloop Het Nieuwsblad

De selectie van BORA-hansgrohe voor Omloop Het Nieuwsblad kent een Nederlands-Belgisch tintje. Ide Schelling en Jordi Meeus maken namelijk deel uit van de formatie voor de Vlaamse openingsklassieker. De Duitse ploeg rekent ook op de sterke Nils Politt.

Schelling kampte eerder deze maand nog met een coronabesmetting, maar is op tijd hersteld voor het Vlaamse Openingsweekend. De 24-jarige Nederlander kon door zijn besmetting echter een week niet trainen en dus is het maar de vraag of Schelling zaterdag al een rol van betekenis kan spelen in de finale. De Zuid-Hollander zal het van de aanval moeten hebben, Meeus kan dan weer gokken op zijn sterke sprint.

Een andere renner om in de gaten te houden is Nils Politt. De 27-jarige Duitser heeft de voorbije jaren al de nodige adelbrieven weten te verzamelen in het klassiekerwerk. Zo werd hij in 2019 tweede in Parijs-Roubaix en vijfde in de Ronde van Vlaanderen. Vorig jaar deed Politt ook mee aan Omloop Het Nieuwsblad en kwam hij als tiende over de streep.

De selectie bestaat verder uit de Duitser Jonas Koch en drie Oostenrijkers: Marco Haller, die vorig jaar een sterke klassiekercampagne wist af te werken, Patrick Gamper en Lukas Pöstlberger. Laatstgenoemde heeft ook al het nodige bewezen op Vlaamse wegen en kan als outsider wellicht verrassen.

Selectie BORA-hansgrohe voor Omloop Het Nieuwsblad (zaterdag 26 februari)

Patrick Gamper

Marco Haller

Jonas Koch

Jordi Meeus

Nils Politt

Lukas Pöstlberger

Ide Schelling