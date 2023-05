Meesterknecht Kuss was redder in nood voor Roglic: “Geeft dezelfde voldoening als zelf winnen”

Primoz Roglic schreef zondag de Giro d’Italia op zijn naam, maar zonder zijn meesterknecht Sepp Kuss had het er heel anders uit kunnen zien. In de zestiende rit sleepte de Amerikaan zijn kopman erdoor op de Monte Bondone, waar Roglic zijn naaste concurrenten moest laten gaan. “Elke keer als ik er kan zijn om hem te helpen, maakt dat me heel trots”, zei Kuss na de slotrit naar Rome tegen Cyclingnews.

“Het geeft me dezelfde voldoening als zelf winnen”, aldus de klimmer, die vol lof spreekt over Roglic. “Het is een eer om hem te ondersteunen. Hij is zo’n vechter. Ik denk dat dat hetgeen is wat hem een echte kampioen maakt: de manier waarop hij alle tegenslagen overwint die hij tegenkomt in zijn carrière. Hij heeft de nodige keren getriomfeerd, laten we dat niet vergeten, en hij doet winnen soms makkelijk lijken. Maar de manier waarop hij dieptepunten te boven komt, is wat hem onderscheidt van de rest.”

Zoals gezegd, was Kuss vooral belangrijk op de Monte Bondone. Roglic verloor daar 25 seconden op Geraint Thomas en ritwinnaar João Almeida, maar zonder Kuss had de schade nog veel groter kunnen zijn. De Amerikaan nam de Sloveen kilometerslang op sleeptouw. “Ik was er op de sleutelmomenten in de Giro. Maar uiteindelijk moest Primoz het zelf doen en hij leverde de prestatie. Het was prachtig om te zien.”

Roglic maakte het verschil op de voorlaatste dag, in de klimtijdrit naar Monte Lussari. Ondanks mechanische pech, wist hij Thomas uit het roze te rijden. “Het was eng om het einde van die tijdrit te zien. Toen Primoz zijn ketting eraf ging, dacht ik even dat we weer pech hadden, weer in een grote ronde. Maar ik heb de hoop nooit verloren. Ik had vertrouwen, want hij is eraan gewend om moeilijkheden te overwinnen. Dat maakt Roglic speciaal en dat is hoe hij de Giro won.”

Lees ook: Plugge zag ‘veerkracht’ bij Jumbo-Visma in Giro: “Primoz is daar de personificatie van”