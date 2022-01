Meervoudig Amerikaans veldritkampioen Stephen Hyde (34) stopt ermee

Stephen Hyde heeft vandaag zijn afscheid aangekondigd als wielrenner. De 34-jarige Amerikaan was vooral actief als crosser en werd in zijn carrière driemaal Amerikaans kampioen in het veld. Ook veroverde hij twee keer goud op de Pan-Amerikaanse kampioenschappen veldrijden.

Hyde kijkt met veel voldoening terug op zijn carrière. “Ik heb veel aan deze prachtige sport gegeven en er ook veel voor teruggekregen. Ik heb tijdens mijn wielerloopbaan zoveel belangrijke levenslessen geleerd. Ik ben wie ik ben, mede door die gekke crosswereld. Een wereld van veel reizen en hard werken, van pijn lijden en daar dan weer voldoening uit halen. Van lange trainings- en koersuren in extreme weersomstandigheden.”

Geen afscheid met WK in eigen land

“Ik heb altijd keihard gevochten om sportief het beste uit mezelf te halen, maar ook om als mens het maximale te bereiken. Door dit alles heb ik echt geleefd en ben ik ook opgebloeid”, aldus Hyde, die zijn laatste cross uit zijn carrière al heeft gereden. De Amerikaan staat komende zondag niet aan de start van het WK veldrijden in eigen land. Hij is er overigens wel bij in Fayetteville, maar dan als coach voor de Amerikaanse veldritselectie.

Hyde werd in 2017 en 2018 (2x) Amerikaans kampioen veldrijden en veroverde ook twee Pan-Amerikaanse titels in zijn geliefde discipline. Hij mocht gedurende zijn loopbaan ook meedoen aan meer dan dertig Wereldbekers en stond zes keer aan de start van het WK veldrijden. In Valkenburg (2018) zette hij zijn beste prestatie neer: Hyde kwam na een loodzware ploetercross als vijftiende over de finish.