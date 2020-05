Meerdere teams kloppen aan bij management Yves Lampaert zondag 31 mei 2020 om 08:48

Yves Lampaert is een gewild renner voor volgend seizoen. De klassiekerrenner van Deceuninck-Quick-Step loopt uit zijn contract en heeft laten weten dat meerdere teams zich bij zijn management hebben gemeld. Over een contractverlenging is met ploegbaas Patrick Lefevere nog niet gesproken, aldus Lampaert tegen Het Laatste Nieuws.

“Ik ben einde contract, dus dat is niet heel gunstig”, schetst Lampaert de situatie. “Gelukkig heb ik mijn prijs al gereden in de Omloop Het Nieuwsblad (tweede achter Jasper Stuyven, red.) en heb ik vorig jaar een goed jaar gehad. Ik maak mij zeker geen zorgen, maar het had meer rust gegeven als alles normaal was.”

Met zijn huidige werkgever heeft de 29-jarige West-Vlaming nog geen contact gehad over een contractverlenging. “Ik heb er persoonlijk nog niet over gesproken met Patrick. Ik weet niet of mijn managers al met hem gesproken hebben, maar ik weet wel dat mijn managers contacten hebben met andere ploegen die wel al vooruit kunnen kijken”, zegt Lampaert. Over welke teams het gaat, laat hij in het midden.

Duidelijkheid in augustus

“Het is nog altijd vrij vroeg, moest het een normaal seizoen zijn. Ik hoop wel dat ik tegen augustus al wat meer weet en dat ik desnoods al ergens getekend heb”, aldus de nummer drie van Parijs-Roubaix vorig jaar. Een langer verblijf bij Deceuninck-Quick-Step ziet hij zeker zitten. “Het liefste zal ik blijven, maar je weet nooit wat er gebeurt of wat zich aanbiedt onderweg. De markt gaat heel speciaal zijn dit jaar en het is lastig om voorspellingen te doen op dit moment.”