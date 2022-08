Meerdere opgaves bij AG2R Citroën en Caja Rural-Seguros RGA na zware val in Burgos

AG2R Citroën was een van de grote slachtoffers van de zware val in de finale van de tweede etappe van de Ronde van Burgos. Twee renners van de Franse ploeg kunnen hun weg niet vervolgen: Clément Berthet en Damien Touzé. Ook Caja Rural-Seguros RGA verliest twee coureurs in de Spaanse rittenkoers.

De valpartij vond plaats in de laatste kilometer van de Villadiego. David Dekker, die in derde positie van het peloton zat, raakte de macht over het stuur kwijt, nadat hij over een verkeersdrempel reed. De Nederlander kwam daarop ten val en nam een deel van het pak met zich mee. Ook Berthet ging tegen het asfalt. De 25-jarige Fransman brak één van zijn vingers en werd woensdagavond geopereerd, laat zijn ploeg weten op sociale media. Donderdag gaat hij niet van start.

Dat geldt ook voor Touzé, die er eveneens bij lag. Hij liep hoofdletsel en een hersenschudding op. “Het medische team van de wedstrijd was snel ter plaatse om voor hem te zorgen. Hij was bij bewustzijn in de ambulance richting het ziekenhuis”, schrijft AG2R Citroën.

Caja Rural-Seguros RGA

Caja Rural-Seguros RGA meldt op de ploegsite dat David González en Orluis Aular de getroffenen waren bij de Spaanse ploeg. Na onderzoek bleek dat González een ontwrichte elleboog heeft, terwijl Aular – de kampioen van Venezuela – met een breuk in zijn scheepsbotje kampt. Beiden zullen donderdag niet meer opstappen om aan hun herstelperiode te beginnen.