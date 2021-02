Meerdaagse Itzulia Women vervangen door Clásica San Sebastián voor vrouwen

De nieuwe driedaagse vrouwenronde Itzulia Women, die op 14 mei zou beginnen, gaat dit seizoen niet door. Daarvoor in de plaats vindt op 31 juli de Clásica San Sebastián voor vrouwen plaats.

Organisator OCETA heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om de Itzulia Women op te zetten. De etappekoers moest de opvolger worden van de Clásica San Sebastián voor vrouwen. Nu was de organisatie echter gedwongen om de eerste editie af te blazen.

In plaats daarvan wordt in 2021 de Clásica San Sebastián voor vrouwen gehouden. Die wordt op dezelfde manier als in 2019 gehouden, namelijk op dezelfde dag als de mannenwedstrijd. In 2022 hoopt de organisatie de Itzulia Women alsnog te organiseren.