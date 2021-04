Meer klimmen dan voorheen in Amstel Gold Race

Met liefst 38 klimmen heeft de Amstel Gold Race dit jaar meer beklimmingen dan in de voorgaande jaren toen er 35 Limburgse heuvels bedwongen moesten worden. Dat is opmerkelijk omdat de afstand van de wedstrijd op het circuitparcours noodgedwongen ingekort moest worden tot 219,7 kilometer.

De ronde met de Cauberg, Geulhemmerberg en Bemelerberg telt volgens de berekeningen van de fietsapp myCols 218 hoogtemeters. Dit rondje wordt twaalf keer verreden. In de slotronde wordt er bewust naar smallere wegen gezocht en wordt de Cauberg overgeslagen. De renners rijden dan na de Bemelerberg binnendoor via o.a. de Mathieu van der Poel-allée naar de finish. In deze slotronde van 15,9 kilometer zitten 169 hoogtemeters. In totaal herbergt deze Amstel Gold Race dus 2785 hoogtemeters.

Dat zijn minder hoogtemeters dan in de Amstel Gold Race van 2019 die door Van der Poel werd gewonnen. Destijds was de afstand van Nederlands enige klassieker 265,7 kilometer en zaten er 3222 hoogtemeters in het parcours.

In het oude parcours zit een vlakkere aanloop in de eerste lus van Maastricht naar Valkenburg. Die heeft tot het moment dat je de eerste keer langs de finish rijdt slechts 467 hoogtemeters in 58 kilometer.

Juist het stukje rond Epen (onderaan Camerig) / Vaals (Drielandenpunt) / Epen (boven op Eperheide) kent veel meer hoogteverschil, daar heb je liefst 644 hoogtemeters in slechts 31 kilometer. Dit is dus een vrij pittig deel. Verder is natuurlijk het stukje vanaf de Partij (Gulpenerberg) ook pittig qua hoogtemeters. Liefst 450 hoogtemeters in 19 kilometer.

Ga je het aantal hoogtemeters per gereden kilometer berekenen dan waren dat in 2019 12,13 hoogtemeters per kilometer. Dit jaar zijn het 12,73 hoogtemeters per kilometer. Dus per gereden kilometer is deze Amstel Gold Race op het circuit lastiger dan de laatste editie van 2019.