maandag 8 januari 2024 om 17:57

Meer dan alleen Girmay: Intermarché-Wanty met meerdere troeven in Tour Down Under

Over iets meer dan een week begint het WorldTour-seizoen voor de mannen met de Tour Down Under (16-21 januari). De eerste ploegen hebben hun teams voor de zesdaagse rittenkoers al bekendgemaakt, waaronder inmiddels ook Intermarché-Wanty. De Belgische formatie rekent naar eigen zeggen op ‘verschillende troeven’ in de Australische ronde.

Met ‘verschillende troeven’ doelt de formatie op Lilian Calmejane, Dion Smith en Georg Zimmermann voor het algemeen klassement en Biniam Girmay en Madis Mihkels in de sprints. “Onze goede resultaten in onze eerste deelname aan de Australische wedstrijden twaalf maanden geleden smaken naar meer”, geeft performance manager Aike Visbeek aan in een perscommuniqué.

“Met onze succesvolle seizoensstart van vorig jaar in het achterhoofd hebben we in oktober een sterke en evenwichtige selectie voor deze openingskoersen van 2024 samengesteld. Met Calmejane, Smith en Zimmermann hebben we verschillende troeven voor het klassement en de lastige finales. Girmay en Mihkels zijn onze speerpunten in de sprint, de parcoursen liggen hen. Tot slot kunnen zij op alle terreinen rekenen op twee trouwe ploeggenoten, Simone Petilli en Tom Paquot.”

De zeven renners die zijn geselecteerd voor de Tour Down Under (16-21 januari), zullen in Australië ook meedoen aan de Down Under Classic (13 januari), Surf Coast Classic (25 januari) en de Cadel Evans Great Ocean Road Race (28 januari). Visbeek: “Ons plan is om dit zevental na deze koersen een lange trainingsblok, al dan niet op hoogte, te gunnen om de klassiekers op Europese bodem verder voor te bereiden.”

Voorbereiding

Intermarché-Wanty laat weinig aan het toeval over, in de voorbereiding op de Tour Down Under. “We zakken eerder dan de meeste andere ploegen naar Adelaide af om voldoende tijd te hebben om te acclimatiseren, trainingsritme op te doen en parcoursen te verkennen. Ik verwacht dat de overgang vlekkeloos verloopt, vooral voor Biniam Girmay en Dion Smith, die zich beiden de afgelopen drie weken in hun thuisland voorbereid hebben.”