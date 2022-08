McNulty, Majka, Ulissi en Bjerg blijven tot eind 2024 bij UAE Emirates

UAE Emirates heeft Brandon McNulty, Rafal Majka, Diego Ulissi en Mikkel Bjerg langer aan zich weten te binden. De ploeg van de absolute kopman Tadej Pogačar kan ook de komende twee seizoenen, tot eind 2024, rekenen op dit viertal.

De 32-jarige Majka, die overkwam van BORA-hansgrohe, is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen bij UAE Emirates. In zijn eerste seizoen hielp hij Pogačar meteen naar de eindzege in de Tour de France. De eveneens ervaren Ulissi (33) koerst al zijn hele carrière voor de ploeg, die in 2017 veranderde van Lampre-Merida in UAE Emirates. Hij heeft in al die jaren al acht etappes gewonnen in de Giro d’Italia.

McNulty (24) maakte in 2020 zijn debuut bij de ploeg. De afgelopen Tour maakte de Amerikaan indruk als helper van Pogačar, door onder meer derde te worden in de bergetappe naar Peyragudes. De eindzege zat er echter niet in voor de Sloveen. De 23-jarige Bjerg behoorde ook tot de ploeg rondom Pogi in de Tour de France. De Deen, drievoudig wereldkampioen tijdrijden bij de beloften, is nu bezig aan zijn derde jaar bij UAE Emirates.

Eerder deze week liet UAE Emirates ook al weten dat Matteo Trentin, Vegard Stake Laengen, Ivo Oliveira en Rui Oliveira hun contract verlengd hebben. Dat kwartet tekende een nieuw eenjarig contract bij het WorldTeam.