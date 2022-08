Trentin, Laengen en gebroeders Oliveira verlengen met één jaar bij UAE Emirates

Vier renners hebben voor één jaar bijgetekend bij UAE Emirates. Matteo Trentin, Vegard Stake Laengen, Ivo Oliveira en diens tweelingbroer Rui Oliveira blijven tot eind 2023 bij de ploeg uit de Emiraten. Dat laat de ploeg weten via sociale media.

Trentin is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen bij UAE Emirates. Na 2020 maakte hij de overstap van CCC, dat toen ophield te bestaan. Inmiddels heeft hij twee zeges geboekt voor zijn huidige werkgever: vorig jaar de Trofeo Matteotti, dit jaar de GP Le Samyn. Daarnaast verzamelde hij de nodige ereplaatsen.

De overige drie renners rijden al langer bij het team. Laengen kwam in 2017 bij de ploeg, nadat hij één jaartje reed voor IAM Cycling. De Noor was bij beide Tourzeges van Tadej Pogacar aanwezig, maar moest dit jaar opgeven na een positieve coronatest. Ivo Oliveira en Rui Oliveira kwamen in 2019 over van Hagens Berman Axeon. Ivo werd onlangs tweede op het nationaal kampioenschap tijdrijden van Portugal, dat hij in 2020 al eens wist te winnen. Rui behaalde in de laatste Vuelta a España een tweede plek in de negentiende etappe.