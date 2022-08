McLay zorgt voor positieve noot bij Arkéa-Samsic na Quintana-nieuws: “We weten niet veel”

Voor de start van de Vuelta a España bepaalde Nairo Quintana de headlines vanwege zijn positieve test op Tramadol en zijn opgave, nog voor de ronde überhaupt begonnen was. Bij het onthoofde Arkéa-Samsic waren na de etappe in Breda toch blije gezichten door de derde plek van sprinter Daniel McLay. “We weten niet veel over Nairo”, geeft McLay aan bij WielerFlits.

De afwezigheid van Quintana bij het Franse ProTeam heeft wel wat teweeg gebracht de afgelopen dagen. “Het heeft onze tactiek veranderd en het is teleurstellend. Maar we weten niet veel”, aldus de Britse sprinter. “We blijven positief en proberen elke kans te grijpen. Het geeft ons zeker meer vrijheid. We hebben dan wel niet kunnen winnen, maar we blijven koersen zonder druk en willen er het beste uit halen. Ik hoop dat er nog meer in zit.”

‘Derde plaats is geen verrassing’

In Breda wist McLay in zijn fluo gele tenue dus naar een derde plaats te sprinten. “Ik werd goed afgezet door de ploeg, in het bijzonder door Clément Russo. Hij versnelde en gaf mij snelheid mee. Ik heb gewoon gesprint daarna”, beschrijft hij de spurt. “Misschien zat ik iets te lang in de tegenwind, maar ik heb alles gegeven. Ik miste net dat beetje om te winnen.”

Een verrassing dat hij in dit veld derde wordt achter Sam Bennett en Mads Pedersen, is het niet. “Niet echt. Ik weet wat in de benen zit. Ik heb bijna het hele jaar voor anderen gereden, maar ik weet wat ik kan. Het is dus niet een grote verrassing. Vandaag viel bijna alles op zijn plek, maar ik miste net dat beetje… Als je de kans krijgt, moet je hem pakken. Dat geldt ook voor ons als ploeg de komende drie weken. Of het een sprint is of een vlucht.”