Mayrhofer boekt eerste profzege: “Ik heb hier zo lang over gedroomd”

Niet Caleb Ewan, Michael Matthews of Simon Clarke, maar Marius Mayrhofer kroonde zich verrassend tot winnaar van de Cadel Evans Great Ocean Road Race 2023. De 22-jarige Duitser van Team DSM wist de sprint naar zijn hand te zetten, goed voor zijn eerste zege bij de profs. “Ik kan het echt niet geloven”, waren zijn eerste woorden na de finish.

In de Cadel Evans Great Ocean Road Race kwam het, na een onderhoudende wedstrijd, aan op een ongeorganiseerde sprint. Marius Mayrhofer kwam verrassend als winnaar uit de bus. De 22-jarige Duitser bleef Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty) en Simon Clarke (Israel-Premier Tech) ruim voor. Matthews strandde op plek vier en zijn landgenoot Caleb Ewan, die meedeed namens de nationale ploeg, werd slechts zesde.

De jonge Duitser kwam vorig jaar in zijn eerste seizoen bij de profs niet in de buurt van een overwinning, maar nu is het dus plots raak voor Mayrhofer. “Dit betekent alles voor me. Mijn laatste overwinning dateert van mijn periode bij de junioren. Om dan nu eindelijk weer een zege te boeken, is echt geweldig. De ploeg heeft de hele dag hard gewerkt en we wisten de aanvallen op de beklimming te neutraliseren, waardoor ik energie kon sparen voor de finale.”

In de finale kreeg Mayrhofer dus de mogelijkheid om voor de zege te sprinten. “Er was nog een kleine afdaling voor de finish, waar ik snelheid kon ontwikkelen. Ik besloot mijn sprint vervolgens vroeg in te zetten, vol gas naar de streep. Ik droomde al zo lang van deze overwinning. Ik kan echt niet geloven dat het nu uitkomt. Dit is een geweldige overwinning voor de ploeg. Ik moet het hele team bedanken, van renners tot stafleden. Ze verdienen deze zege.”

Ploegleider Luke Roberts is vanzelfsprekend ook erg blij met de overwinning van Mayrhofer, en verwacht in de (nabije) toekomst veel van de rappe Duitser. De jongeling liet in aanloop naar de Cadel Evans Great Ocean Road Race ook al goede dingen zien in de Schwalbe Classic (5e) en de Tour Down Under (twee top 10-noteringen). “We probeerden Marius klaar te stomen voor dit moment. Het is geweldig als hij dan ook zijn kans grijpt.”

