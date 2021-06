Maximilian Schachmann soleert naar tweede Duitse wegtitel

Maximilian Schachmann heeft de Duitse wegtitel weer voor BORA-hansgrohe veroverd. De 27-jarige buitte de overtalsituatie van zijn ploeg geweldig uit. Intermarché-Wanty-Gobert had met Jonas Koch en Georg Zimmermann twee renners op het podium, weliswaar op gepaste afstand van de winnaar.

In 2020 was het Duits kampioenschap een prooi voor Marcel Meisen, wat een flinke domper was voor BORA-hansgrohe. Op het parcours in Filderstadt moesten de coureurs dit jaar 25 rondjes afleggen en al vroeg was duidelijk dat de titel waarschijnlijk weer naar het kamp van Ralph Denk zou gaan.

In de slotfase reed Schachmann samen weg met Koch. De twee mochten het onder elkaar uitmaken, maar op de heuveltjes was Schachmann veel te sterk voor zijn landgenoot. In de laatste kilometers van de race reed hij een dikke minuut weg van Koch. Hij kon dan ook uitgebreid de tijd nemen om zijn truitje dicht te ritsen.