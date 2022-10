Maximilian Schachmann denkt aan deelname Ronde van Vlaanderen

Maximilian Schachmann gaat in het voorjaar van 2023 mogelijk de Ronde van Vlaanderen betwisten. Voor de 28-jarige Duitser van BORA-hansgrohe zou het zijn tweede deelname worden aan de Vlaamse Hoogmis.

Schachmann moest in september vroegtijdig een punt zetten achter zijn seizoen, omdat hij mede door meerdere ziektegevallen en coronabesmettingen erg vermoeid was. Daardoor miste hij in 2022 de Ardennenklassiekers en reed hij een teleurstellende en relatief onzichtbare Tour de France. Zelf wilde Schachmann nog wel enkele koersen rijden in het najaar, maar na overleg met de ploegleiding werd besloten eerst volledig te herstellen.

Hoewel er een rustige periode aankomt, is de tweevoudig winnaar van Parijs-Nice met zijn hoofd al bezig met het nieuwe seizoen. Schachmann gaat zich in Italië voorbereiden op het trainingskamp dat in december gepland staat op Mallorca. Daar hoopt hij al goed in vorm te zijn, om zo vroeg te beginnen aan het nieuwe seizoen.

Tour Down Under

De kans is groot dat hij in de Tour Down Under al zijn rentree gaat maken op WorldTour-niveau, in voorbereiding op het klassieke voorjaar. Daar zijn de heuvelklassiekers het grote doel voor Schachmann. Niet heel gek, zo was hij in Luik-Bastenaken-Luik al eens derde (2019) en negende (2021) en reed hij al twee keer top-5 in de Amstel Gold Race.

Maar ook de Ronde van Vlaanderen zou hij graag toevoegen aan zijn programma, laat hij doorschemeren. In het coronajaar 2020 reed Schachmann die koers al eens. Toen eindigde hij als 98ste. Over het definitieve programma van de BORA-hansgrohe-renners moet de ploegleiding nog beslissen.