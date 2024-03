maandag 18 maart 2024 om 09:07

Maxim Van Gils verlengt contract bij Lotto Dstny

Maxim Van Gils zal voorlopig blijven koersen in de kleuren van Lotto Dstny. De 24-jarige renner heeft zijn contract met twee jaar verlengd. Hij is nu tot eind 2026 verbonden aan de Belgische formatie.

“Lotto Dstny voelt als een tweede thuis”, aldus Van Gils op de ploegsite. “Ik kijk er altijd naar uit om naar de koers te gaan om mijn ploeggenoten en de staf te zien. Ik zit hier nu vijf jaar en iedereen voelt als familie.”

Van Gils reed van 2018 tot en met 2020 voor de opleidingsploeg van (toen nog) Lotto Soudal. Daarna maakte hij de overstap naar de hoofdmacht. In zijn eerste jaren behaalde hij al enkele mooie resultaten, waaronder de eindzege in de Saudi Tour (2022), en ook dit voorjaar is hij goed op dreef. De Belg won de tot een tijdrit ingekorte Ruta del Sol en eindigde nog geen enkele koersdag buiten de top-7. Hij werd vijfde in de Faun-Ardèche Classic, derde in de Faun Drôme Classic, eveneens derde in Strade Bianche en zevende in Milaan-San Remo.

“Nu komen de Ardennenklassiekers er snel aan. Daar hoop ik ook goed te presteren”, zegt Van Gils. “Het zou geweldig zijn als ik mijn niveau de komende twee jaar kan blijven verbeteren en Lotto Dstny kan helpen terug te keren naar de WorldTour.”

Eerder verlengde ook UAE Tour-winnaar Lennert Van Eetvelt al bij Lotto Dstny.