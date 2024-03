donderdag 14 maart 2024 om 09:48

Lennert Van Eetvelt nog twee jaar in dienst van Lotto Dstny

Lennert Van Eetvelt zal ook de komende jaren uitkomen voor Lotto Dstny. De 22-jarige klimbelofte heeft zijn aflopende contract namelijk verlengd tot eind 2026. “De ploeg voelt voor mij als een tweede thuis”, klinkt het in een perscommuniqué.

Van Eetvelt reed eerst enkele jaren voor de opleidingsploeg van Lotto Dstny en maakte in 2023 de stap naar de hoofdmacht. In zijn eerste profjaar werd de Belg even op non-actief gezet wegens een ‘vermeende inbreuk op de anti-dopingwet’ door het gebruik van een neusspray, maar zijn naam werd al snel gezuiverd. Van Eetvelt wist zich echter ook op een andere manier, namelijk sportief, te onderscheiden.

Dit seizoen breekt de jongeling helemaal door. Hij was dit seizoen al de beste in de Trofeo Serra de Tramuntana en won het eindklassement van de sterk bezette UAE Tour. Lotto Dstny lijkt met andere woorden klimgoud in handen te hebben, maar Van Eetvelt liep wel uit zijn contract. De Belgische ploeg is er echter in geslaagd om de Belg nog langer vast te leggen.

“Ik ben bijzonder blij dat ik nog twee jaar extra in de kleuren van Lotto Dstny kan rijden”, vertelt een gelukkige Van Eetvelt. “Het team heeft het voorbije jaar een positieve evolutie gemaakt, dat ziet iedereen. Ik hoop dat we die kunnen verder zetten. Ik kan nu al terugblikken op een mooi parcours bij de ploeg. Ik ben blij met de vrijheid hier en geloof in het project. Ik ken de stafleden, ik ken de renners… Lotto Dstny voelt ondertussen als een tweede familie en ik ben verheugd dat ik er nu deel van mag blijven uitmaken.”

Stéphane Heulot, CEO van Lotto Dstny, is trots dat Lennert Van Eetvelt bij de ploeg blijft. “Lennert is een product van ons Development Team, dat maakt dit verhaal alleen maar mooier. Iedereen heeft zijn enorme evolutie, inclusief die grote stap vooruit in de Emiraten, van dichtbij kunnen meemaken. Ik heb er vertrouwen in dat we in de toekomst nog veel mooie dingen van Lennert zullen zien. Wij zullen hem alvast bij elke stap bijstaan.”