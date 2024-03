vrijdag 15 maart 2024 om 13:16

Maxim Van Gils kijkt uit naar Milaan-San Remo en vooral de Poggio: “Op mijn lijf geschreven”

Lotto Dstny hoopte eigenlijk met Arnaud De Lie een rol van betekenis te spelen in Milaan-San Remo, maar de Belg zal zaterdag niet aan de start verschijnen van de monumentale klassieker. De Belgische ploeg houdt met Maxim Van Gils echter nog een interessante schaduwfavoriet achter de hand.

Door het uitvallen van De Lie staat de 24-jarige Maxim Van Gils zaterdag als enige kopman van Lotto Dstny aan de start van Milaan-San Remo. De puncheur stond al twee keer eerder aan het vertrek van de klassieker, maar wist nog geen hoofdrol te vertolken. Toch steekt de winnaar van de Ruta del Sol en nummer drie van Strade Bianche zijn ambities niet onder stoelen of banken, in een interview met Het Nieuwsblad.

Van Gils heeft naar eigen zeggen het nodige geleerd van zijn voorbije deelnames. “De eerste keer was de Cipressa belangrijker dan ik dacht, daar heb ik me aan mispakt. Vorig jaar was ik goed op de Cipressa, maar zat ik op de Poggio te ver. Daar moet ik dit jaar meer vooraan zitten. Lukt dat, dan doe je automatisch mee.”

In Milaan-San Remo is het – zeker in de finale – zaak om goed van voren te zitten. “Op dat vlak is het misschien wel de gevaarlijkste koers”, aldus Van Gils. “De aanloop naar de Cipressa is angstaanjagend. Straatmeubilair, geparkeerde auto’s aan de kant… Tijdens de wedstrijd gaat dat vanzelf, achteraf is het toch even slikken als je ziet hoe gevaarlijk het allemaal was. Het gewroet komt dicht in de buurt van een massasprint in de Tour.”

“Springt er een groepje weg, dan moet ik er gewoon bij zijn”

De jonge renner van Lotto Dstny kijkt vooral naar de Poggio, waar de koers vaak volledig ontploft. “Zo’n inspanning van 4,5 minuut is op mijn lijf geschreven. Zeker na zo’n lange wedstrijd. Dan gaat het toch allemaal wat trager dan na 200 of 250 kilometer. Als Tadej Pogacar samen met Van der Poel wegknalt, wordt het moeilijk om hen te volgen. Springt er een groepje van zes, zeven renners weg, dan moet ik er gewoon bij zijn.”