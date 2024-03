zaterdag 16 maart 2024 om 19:38

Maxim Van Gils keert terug om te winnen in San Remo: “Hoopte dat ik op verrassing kon spelen”

Maxim Van Gils sprintte op de Via Roma naar een zevende plaats in Milaan-San Remo. De jonge Belg spreekt na afloop over dubbele gevoelens. “We zaten met pure sprinters in de groep”, zei hij bij Sporza.

Van Gils begon met een glimlacht het interview. “Ik had top-5 of top-10 voorspeld. Zevende, dat is perfect in het midden, hé.” Toch was er meer dan een glimlach bij het talent van Lotto Dstny. “Misschien kom ik nooit meer in zo’n goeie positie als vandaag.”

“Milaan-Sanremo is echt een rare koers”, legde hij uit. “Nu bleef alles samen en waren er nog snelle mannen bij, dan wordt het moeilijk. Toch hoop je dat aan de streep alles goed valt en dat je op de verrassing kan spelen. Alleen waren het gewoon echt pure sprinters vandaag.” Al bij al is Van Gils toch tevreden met zijn dag. “Ik vind dit eigenlijk wel een heel leuke koers. Heel relaxed op het begin, maar plots wordt het hard tegen hard. Of ik ooit terugkeer om te winnen? Tuurlijk”, besloot hij weer met de glimlach.