Maxim Summer Ride: Mooie toertocht in het Land van Maas en Waal

Op 28 augustus 2021 kun je met een mooie toertocht van NL Tour Rides genieten van het Rijk van Nijmegen. Een prachtige tocht voor racefietsers en gravelbikers van 85, 120 of 160 kilometer door het land van Maas en Waal. Met de nodige klimmetjes, glooiende wegen, door de bossen, hei en heuvels kun je een on-Nederlands mooie toertocht rijden.

De Maxim Summer Ride is een Ride-in-a-Box Toertocht. Bij de start krijg je een BOX waarin al je startbescheiden zitten. Door de spreiding over de starttijdvakken is het aantal deelnemers gelimiteerd en wordt het nooit druk bij de start of de finish.

Je kiest bij inschrijving voor een starttijdvak en afstand. Starten kan tussen 8.30 en 11.00 uur. Per tijdvak van 15 minuten kunnen er 50 deelnemers starten. Wees er dus snel bij!:

Deelname kost €27,-. Je ontvangt daarvoor een box met een waarde van meer dan € 60,-, bestaande uit:

Deelname aan de Maxim Summer Ride 2021

Lucky 13 Biertje voor na de finish

Finishers medaille

Toproutes door het Rijk van Nijmegen

Maxim pakket met een 2x een sportbar, sportgel en sportbidon + Maxim Drostlesser (t.w.v. € 12,50)

Verse Coffee-to-Go voor de start

Regiopakket van Komoot (t.w.v. € 8,99)

Routes voor GPS

Paar Maxim Grupetto Cycling Socks (t.w.v. € 8)

Verzorgingspakket voor onderweg

Technische assistentie van Cyclon

Hamburger van de BBQ na de finish