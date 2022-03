Max Walscheid tweede in Nokere Koerse: “Indrukwekkende sprint van Merlier”

Max Walscheid toonde zich na zijn tweede plaats in Nokere Koerse een goede verliezer. De Duitser van Cofidis werd door winnaar Tim Merlier op meerdere fietslengtes gereden. “Het was een indrukwekkende sprint van Tim”, vertelt Walscheid in het flashinterview.

“Hij begon er vroeg aan, terwijl ik iets langer wilde wachten. Toen Tim eenmaal ging was het all out, maar die sprint van 350 meter van hem was indrukwekkend”, valt de sterke Duitser in herhaling. “Toen hij mij passeerde, wist ik dat hij het momentum te pakken had. Ik heb alles gegeven, maar het was onmogelijk hem nog terug te pakken.”

Voor Walscheid had het koersverloop nog zwaarder gemogen. “Tijdens de race was ik ook actief, want ik was in goede vorm na Parijs-Nice. Ik heb ook een goede opbouw gehad naar deze periode. Ik hoopte dat het iets harder zou gaan onderweg, maar het was voor mij ook goed nu”, legt hij uit. “Ik rijd de komende weken bijna alle klassiekers. Ik sla een zware koers als de E3 Saxo Bank Classic misschien over, maar in koersen als Dwars door Vlaanderen, de Scheldeprijs, en de komende dagen de GP de Denain en Bredene Koksijde Classic hoop ik goede resultaten te behalen.”