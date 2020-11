Max Levy volgt Hoogland op als Europees sprintkampioen: “Deze titel miste ik nog”

Trots poseerde hij na de wedstrijd op het podium voor de fotografen in zijn nieuwe kampioenstrui. Maximilian Levy was al vaker Europees kampioen, maar nog nooit op het onderdeel sprint. Tot hij vrijdag Denis Dmitriev in een fraaie tweestrijd versloeg tijdens het EK in Plovdiv.

“Ik ben superblij. De Europese titel op de sprint miste ik nog”, reageerde Levy na afloop van het sprinttoernooi, waar onder anderen wereldkampioen Lavreysen en Jeffrey Hoogland ontbraken. “In 2011 stond ik al eens in de grote finale, maar dat is al lang geleden. Om Europees kampioen op de sprint te worden is geweldig, vooral omdat mijn favoriete onderdeel de Keirin is. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor.”

De Duitser, die als enige van zijn land aanwezig is op het Europees kampioenschap was duidelijk in zijn nopjes met zijn nieuwe wit-blauwe sterrentrui. “Ik hou van deze nieuwe trui, ook al is hij niet helemaal nieuw meer. Maar ik vind hem erg mooi. Ik had de ambitie om hier te zijn en een nieuwe trui te pakken, maar ik had niet durven hopen dat het op de sprint zou gebeuren. Met andere woorden, ik ben erg tevreden.”

“Wielrennen is mijn leven. Ik ben nu 33 jaar en het einde komt in zicht. En dan is dit een geweldig moment om nog eens zo’n hoogtepunt te beleven. Ik ga hier zeker de komende maanden van genieten”, zei hij tot slot.