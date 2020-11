Walls en Levy pakken goud op EK baan, Voinova wint sprint bij de vrouwen

De vierde dag van het EK baanwielrennen in Plovdiv (Bulgarije) heeft bij de mannen gouden medailles opgeleverd voor Matthew Walls en Maximilian Levy. Zij waren de besten op respectievelijk het omnium en de sprint. Bij de vrouwen heerste Rusland op de sprint, won Elisa Balsamo het omnium en ging de individuele achtervolging naar een Britse.

De winst op het omnium voor mannen ging naar Matthew Walls. De Brit, die volgend jaar uitkomt voor BORA-hansgrohe, begon als leider aan de puntenkoers en wist daarin zijn koppositie vast te houden. Het zilver ging zonder problemen naar de Wit-Rus Yauheni Karaliok. De felbetwiste strijd om het brons werd gewonnen door Iúri Leitão uit Portugal, die donderdag goud won op de scratch.

Maximilian Levy wist het sprinttoernooi bij de mannen te winnen. De Duitser versloeg Denis Dmitriev in twee heats en veroverde zo voor het eerst in zijn carrière de Europese sprinttitel. De strijd om het brons werd beslist in het voordeel van Vasilijus Lendel uit Litouwen. Er was een decider nodig om de winnaar van de laatste podiumplek aan te wijzen.

Rusland boven op de sprint

De sprint bij de vrouwen werd pas beslist in een derde heat. Daria Shmeleva won de eerste krachtmeting, waarna Anastasiia Voinova de tweede strijd won. Voinova wist het vervolgens in de beslissende heat af te maken. Het brons ging naar Olena Starikova, die in twee heats eenvoudig Migle Marozaite versloeg.

Elisa Balsamo veroverde op haar beurt de Europese titel op het omnium voor vrouwen. De Italiaanse, vorige week nog succesvol in de Madrid Challenge op de weg, stond na de afsluitende puntenkoers op 135 punten en daarmee bleef ze Lauren Kenny (126 punten) en Maria Novolodoskaya (114 punten) voor in de vierkamp.

Op de individuele achtervolging was de Britse Neah Evans in de finale haar Italiaanse opponente Martina Alzini drie seconden te snel af. Evans was met een eindtijd van 3.29 minuut alleen niet de snelste, want Silvia Valsecchi wist in de strijd om het brons 3.28 minuut op de borden te zetten in Plovdiv. Ze hield daarmee Josie Knight buiten de medailles.

Uitslagen EK baanwielrennen 2020 Vrijdag 13 november

Individuele achtervolging – vrouwen

Neah Evans

Martina Alzini

Silvia Valsecchi Omnium – vrouwen

Elisa Balsamo

Lauren Kenny

Maria Novolodoskaya Sprint – vrouwen

Anastasiia Voinova

Daria Shmeleva

Olena Starikova Sprint – mannen

Maximilian Levy

Denis Dmitriev

Vasilijus Lendel Omnium – mannen

Matthew Walls

Yauheni Karaliok

Iúri Leitão