Max Kroonen klopt Rick Ottema en Stijn Daemen in Omloop van de Braakman

De Omloop van de Braakman, de eerste wedstrijd in de Schwalbe Topcompetitie 2023, is op naam gekomen van Max Kroonen. De 22-jarige renner van VolkerWessels reed de hele dag in de aanval en was uiteindelijk de snelste van het groepje dat sprintte om de zege. Rick Ottema (Allinq) werd tweede, Stijn Daemen (BEAT Cycling) derde.

De Omloop van de Braakman was dit jaar de eerste manche in de Nederlandse Topcompetitie en had onderweg zoals gewoonlijk weer de nodige kasseienstroken op het programma. In het routeboek stonden stroken als de Boekhouteweg, de Timmermansweg en de Smokkelweg, die allemaal meerdere keren werden aangedaan, aangeduid als sleutelmomenten in de koers.

Kopgroep van acht

In de eerste ronde van 46 kilometer reed er meteen sterke kopgroep weg, met onder meer favorieten Tim Marsman (Metec-Solarwatt), Rick Ottema (Allinq), Max Kroonen en thuisrijder Jarno Mobach (beiden VolkerWessels), Martins Pluto, Martijn Rasenberg (ABLOC), Wouter van de Weerdhof (Allinq) en Bram Dissel (BEAT).

De acht vooraan leken een paar uur vooruit te mogen rijden als vlucht van de dag, maar al gauw bleek de kopgroep een stuk gevaarlijker dan dat. Al binnen het uur koesterden de renners vooraan een voorsprong van twee minuten. Met een groot deel van de conti-teams vertegenwoordigd in de kopgroep zag het er halfweg koers naar uit dat een van deze acht renners met de zege aan de haal zou gaan in Philippine.

Kroonen de snelste

In de laatste rondes stokte de samenwerking tussen de acht echter en kon het peloton nog rap inlopen op de kopgroep. Daar bleven na een aanval van Marsman alleen nog Rasenberg, Kroonen, Dissel en Ottema over. De opleving van het uit elkaar gescheurde peloton zorgde ervoor dat vier renners in extremis de oversteek nog wisten te maken. Het ging om Tijmen Eising (VolkerWessels), Stijn Daemen (BEAT Cycling), Victor Broex en Lars Hohmann (Metec-Solarwatt).

Uiteindelijk was het echter een van de oorspronkelijke vluchters die wist te winnen. Dat was niet Ottema, die het in de laatste kilometer nog een ultieme demarrage plaatste, maar Kroonen. De renner van VolkerWessels, die onlangs ook al een rit in Olympia’s Tour won, toonde zich in de sprint het snelste. Ottema werd tweede.

Omloop van de Braakman 2023

Uitslag

1. Max Kroonen (VolkerWessels)

2. Rick Ottema (Allinq)

3. Stijn Daemen (BEAT Cycling)