Mavi García maakt transfer naar Liv Racing Xstra

Mavi García vertrekt na dit seizoen bij UAE Team ADQ. De Spaanse kampioene op de weg en in de tijdrit heeft een tweejarig contract ondertekend bij het Nederlandse team Liv Racing Xstra. “Ik heb behoefte aan rust, begrip en professionaliteit”, aldus García.

De 38-jarige García werd overtuigd door gesprekken met manager Eric van den Boom en ploegleider Giorgia Bronzini. “Die gesprekken gaven me vertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat we samen iets heel moois kunnen neerzetten en dat er ruimte is om te groeien. Inmiddels ga ik al heel wat jaren op het hoogste niveau mee”, vertelt ze. “Alle beslissingen die ik in mijn carrière heb genomen, zijn weloverwogen geweest en hebben altijd voor positieve verandering gezorgd. Met deze stap zal dat niet anders zijn.”

Liv Racing Xstra zocht een klimster en klassementsrenner, en die rol gaat García invullen. “We wilden ons graag versterken met een sterke renster die zowel in etappewedstrijden als in de lastig eendagskoersen in staat is om succes te behalen. Mavi García past naadloos in dat profiel. Ze brengt bovendien de nodige ervaring mee die onze talentvolle youngsters heel goed kunnen gebruiken”, aldus Van den Boom.

In de selectie van Liv Racing Xstra zien we nu onder meer Thalita de Jong, Alison Jackson, Jeanne Korevaar, Sabrina Stultiens, Rachele Barbieri, Valerie Demey en Eva Buurman.