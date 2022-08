Mavi García klopt Amber Kraak en wint Classic Lorient Agglomération

Mavi García heeft de Classic Lorient Agglomération gewonnen. In Plouay klopte de Spaanse van UAE ADQ de Nederlandse Amber Kraak (Jumbo-Visma), met wie ze in de finale was weggereden uit een sterke kopgroep.

Na Parijs-Roubaix Femmes en de Tour de France Femmes, was de Classic Lorient Agglomération (voorheen de GP de Plouay) de derde en laatste Franse wedstrijd op de agenda van de Women’s WorldTour. De 159,5 kilometer lange koers bestond uit een lange lus en een lokale ronde van 11,7 kilometer rond Plouay, die twee keer moest worden afgelegd. De klimmetjes van Rostervel, Le Lezot en Bois de Kerlucas-Kerscoulic waren daarin de scherprechters. Elisa Longo Borghini uit de ploeg van Trek-Segafredo verscheen als de titelverdedigster aan de start.

Vroeg in de koers kwam een grote kopgroep tot stand met daarin vijftien rensters. Chloe Hosking (Trek-Segafredo), Clara Honsinger, Sara Poidevin (EF-TIBCO-SVB), Quinty Ton (Liv Racing Xstra), Sophie Wright (UAE ADQ), Lea Curinier (DSM), Anna Shackley (SD Worx), Linda Riedmann (Jumbo-Visma), Eleonora Gasparrini (Valcar), Lea Lin Teutenberg (Ceratizit-WNT), Evy Kuijpers (Human Powered Health), Sara Martín (Movistar), Georgia Williams (BikeExchange-Jayco), Flora Perkins en Alice Towers (Le Col-Wahoo) pakten maximaal anderhalve minuut op het peloton.

De voorsprong van de kopgroep was al een tijdje aan het teruglopen toen Martín op 64 kilometer van de finish aanviel. De renster van Movistar reed sterk en kon haar voorsprong weer wat verder uitbreiden. Vanuit het peloton probeerden meerdere rensters de sprong naar voren te maken. Het was Amber Kraak die een grote tegenaanval inluidde. De renster van Jumbo-Visma zag eerst Mavi García (UAE ADQ) aansluiten en daarna nog een omvangrijke groep. Deze sterke groep liep snel in op de overgebleven vluchter Martín.

Sterke kopgroep gaat rijden om de zege

Op de lokale rondes kwam de sterke groep tegenaanvallers aansluiten. Behalve Martín, García en Kraak bestond de groep uit Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo), Grace Brown (FDJ), Juliette Labous (DSM), Blanka Vas (SD Worx), Ilaria Sanguineti (Valcar), Elise Chabbey (Canyon-SRAM), Laura Asencio (Ceratizit-WNT), Sheyla Gutriérrez (Movistar), Tamara Dronova-Balabolina (Roland Cogeas), Amanda Spratt (BikeExchange-Jayco) en Gladys Verhulst (Le Col-Wahoo). Daarna werd vrij snel duidelijk dat de winnares van voren moest worden gezocht.

García viel aan op tien kilometer van de streep, waardoor verschillende rensters in de problemen kwamen. Maar enkele kilometers verder kwam de kopgroep weer bij elkaar. De beslissende move kwam in de laatste kilometer; García en Kraak reden samen weg en achter hen werd naar elkaar gekeken. Het gat werd niet meer dichtgereden en de ervaren García en voormalig roeister Kraak gingen strijden om de overwinning. Uiteindelijk had García het beste eindschot en moest Kraak zich tevreden stellen met de tweede plaats. Brown kwam als derde over de streep.