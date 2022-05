Mavi García klimt naar dubbelslag in derde etappe Vuelta a Burgos

De derde etappe van de Vuelta a Burgos is gewonnen door Maví Garcia. De Spaanse kampioene van UAE ADQ was de beste na een zware etappe. García klopte op de slotklim haar medevluchter Evita Muzic. Dankzij de overwinning van García is ze ook de nieuwe leidster in het algemeen klassement.

De derde etappe van de Vuelta a Burgos ging van start in Medina de Pomar. Op het programma stond een zware etappe van 113,4 kilometer naar de finish in Ojo Guareña. De rensters hadden er zin in vandaag, er werd namelijk meteen hard doorgereden. Na enkele tientallen kilometer ontstond er dan ook een grote kopgroep van 22 rensters.

Het peloton was zelf ook gesplitst door het hoge tempo en de golvende wegen op het Spaanse grondgebied. Dat was een van de redenen waarom de derde etappe zeer chaotisch verliep. Een echte ontsnapping van de dag was er niet. Pogingen daartoe waren er wel, van onder meer Lucinda Brand (Trek-Segafredo) en Nina Buijsman (Human Powered Health).

Het kopwerk werd voornamelijk door de dames van BikeExchange-Jayco gedaan. Mavi García (UAE ADQ) en Evita Muzic (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) konden ondanks dat tempo wegrijden. De twee rensters, die kampioen zijn van respectievelijk Spanje en Frankrijk, werkte goed samen en had al snel een mooie voorsprong van een halve minuut. In de achtergrond kreeg Bike-Exchange-Jayco een handje toegestoken van de dames van SD Worx.

Op een kilometer van de streep hadden de twee rensters nog een voorsprong van 24 seconden. Het peloton kwam heel snel dichtbij, maar García had nog wat over op de slotklim. De Spaanse sprong weg van haar medevluchter en reed solo naar de overwinning. De sprint in het peloton werd gewonnen door Liane Lippert, voor Lotte Kopecky. García is dankzij haar winst ook de nieuwe leidster in het algemeen klassement.