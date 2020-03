Mauro Vegni: “Giro d’Italia aflasten zou een ramp voor heel Italië zijn” zaterdag 7 maart 2020 om 17:28

Mauro Vegni wil nog niet denken aan een afgelasting van de Giro d’Italia. “Die rittenkoers afgelasten zou voor een complexe situatie zorgen, niet enkel voor het wielrennen en de sport, maar voor het hele land”, aldus de koersdirecteur, die eerder deze week al de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo uitgesteld zag worden.

Vegni heeft met RCS niet alleen de organisatie van de Giro d’Italia in handen, maar ook die van de afgelaste wedstrijden. “Door de huidige situatie in Italië was het onmogelijk om de Italiaanse voorjaarskoersen te laten doorgaan”, doet hij zijn verklaring aan Sporza. “We zijn nu aan het kijken of we de uitgestelde koersen kunnen verplaatsen naar een andere datum.”

Alle Italiaanse wedstrijden zijn afgelast tot en met 4 april, wanneer de Giro di Sicilia zijn slotdag zou hebben. De 103e editie van de Giro d’Italia gaat iets meer dan een maand na 4 april van start in het Hongaarse Boedapest.