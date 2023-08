Mauro Schmid tekent voor drie jaar bij Jayco AlUla

Ook Jayco AlUla heeft zijn eerste nieuwe aanwinst binnen. Mauro Schmid verlaat Soudal Quick-Step en maakt de overstap naar Jayco AlUla. De Zwitser tekent een contract voor drie jaar bij de Australische formatie.

Mauro Schmid is met zijn 23 jaar nog jong, maar wist al enkele mooie resultaten bij elkaar te fietsen. Zo won de Zwitser in 2021 een etappe in de Giro d’Italia, was hij vorig jaar de winnaar in het algemeen klassement van de Baloise Belgium Tour en schreef hij dit jaar het eindklassement in de Coppi e Bartali op zijn naam.

De resultaten hebben hun vruchten afgeworpen, waardoor Schmid een transfer heeft verdiend naar een plek waar hij zich verder kan ontpoppen. “Ik heb de racestijl van het team altijd erg leuk gevonden en ik denk dat het ook goed bij mijn racestijl past. Ik hoop een goede energie en wat ervaring in het team te brengen, en ik wil me in de toekomst blijven ontwikkelen en ik weet dat Team Jayco AlUla de juiste plek voor mij is om dat te doen”, aldus Schmid.

✍️ NEW RIDER ✍️ 🇨🇭 𝗠𝗔𝗨𝗥𝗢 𝗦𝗖𝗛𝗠𝗜𝗗 🇨🇭 Join us in welcoming @mauro_schmid to the GreenEDGE Cycling family 🤝 — Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) August 2, 2023