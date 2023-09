zondag 24 september 2023 om 14:16

Mauro Schmid over column Patrick Lefevere: “Niet alles wat er staat is waar, maar doet me niet veel”

Video Mauro Schmid heeft bij WielerFlits gereageerd op de (gepeperde) column van Patrick Lefevere. De ploegbaas van Soudal Quick-Step verweet de Zwitserse renner dat deze een tijdje ‘van de radar verdwenen’ was en dat hij achteraf in Las Vegas bleek te zitten. “Ik was wel wat verrast”, zei Schmid voor de start van het EK over de column van Lefevere.

“Ik hoorde het van Belgische ploeggenoten tijdens een koffieritje”, aldus Schmid, die de uitspraken van Lefevere ook zelf las. Wat was toen zijn reactie? “Niet alles wat er staat is helemaal waar, maar het doet me niet zoveel.”

Wat klopte er dan niet aan het verhaal van Lefevere? “Mijn Garmin is nooit kapot geweest en dat heb ik ook nooit gezegd. Wat wel zo is, is dat ik twee trainingen heb gemist daar omdat mijn fiets wat laat was. Dat was niet perfect, maar het was niet zo dat ik helemaal niet getraind heb.”

Schmid weet niet waarom Lefevere dingen heeft geschreven die volgens de renner niet waar zijn. “Misschien was er wat miscommunicatie tussen mensen. Ik wil niet zeggen dat hij liegt, misschien wist hij het gewoon niet. Het geeft me wel motivatie voor het EK. Ik wil laten zien dat ik nog goed in vorm ben en nog motivatie heb. Ik wil het beste maken van de rest van het seizoen, ook in de Italiaanse wedstrijden van volgende week.”