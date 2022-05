Mauro Schmid miste beslissende aanval: “We keken wat te lang naar elkaar”

Mauro Schmid is in de achtste etappe van de Giro d’Italia als zesde geëindigd. Op de omloop in en rond Napels maakte de Zwitser van Quick-Step Alpha Vinyl deel uit van de lange ontsnapping, waaruit uiteindelijk de ritwinnaar zou komen. Uiteindelijk miste hij echter de beslissende slag.

Schmid voelde zich goed, vertelde hij na afloop. “Vanaf het begin al. Het is nooit makkelijk als de groep zo groot is. Vrijwel iedereen werkte goed mee, behalve jongens die iemand goed in het klassement hadden staan. Die proberen dan een beetje te storen. Het was echter wel vrij snel duidelijk dat we het zouden halen tot de finish.”

De Zwitser was een van de eerste renners die reageerden toen Mathieu van der Poel op zo’n 46 kilometer van de aankomst demarreerde. “Ik volgde Mathieu op de steile klim, maar de andere jongens kwamen terug. Ze vielen daarna aan op het vlakke en we keken wat te lang naar elkaar. Twee jongens van Lotto Soudal zaten van voren en ze werkten goed samen.”

Schmid en de anderen waren plots op achtervolgen aangewezen. “Ik probeerde een paar keer aan te vallen, maar het gat was te groot. In de laatste afdaling zat ik in vierde of vijfde positie, toen er een groot gat naar Mathieu ontstond. Het was zwaar om bij hem terug te komen. Misschien hadden we nog wel een kans gehad om terug te keren, maar zo was het onmogelijk.”