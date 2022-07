Mauro Gianetti (UAE): “Vingegaard heeft weinig zwakke plekken, maar we blijven proberen”

Video

Mauro Gianetti, ploegmanager van UAE Emirates, zag zijn kopman Tadej Pogačar verschillende keren aanvallen in de zestiende rit van de Tour de France. Het lukte de Sloveen niet om Jonas Vingegaard eraf te krijgen. Het team blijft het echter tot aan Parijs proberen, kondigde Gianetti in gesprek met WielerFlits aan.

Volgens Gianetti heeft Pogačar nog een goede moraal en een goede conditie. “In deze rit zagen we het Tadej weer proberen. Vingegaard kon echter antwoorden met een goede ploeg en een goede inspanning. We stonden voor drie bergetappes, daarvan zijn er nog twee over. We hebben de kans om het te blijven proberen. We blijven tot Parijs doorgaan met de spirit om te proberen. Dat is onze mentaliteit.”

De voormalig beroepsrenner ziet niet veel zwakke punten bij Vingegaard. “Hij heeft een goede ploeg, goede benen, hij heeft de gele trui. Hij zit in de positie waarin iedereen wil zijn. Wij zijn echter wel in de positie waarin we het kunnen proberen. Het wordt lastig om het geel naar Parijs te brengen. Het was beter geweest als we de trui hadden gehad en we die hadden kunnen verdedigen. We gaan zien hoeveel energie het gaat kosten.”