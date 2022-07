Mauro Gianetti (UAE): “Vingegaard en Jumbo-Visma verdienen deze Tourzege”

Video

Geen derde opeenvolgende Tourzege voor Tadej Pogačar. Althans, dat is de verwachting na achttien Touretappes. In de laatste Pyreneeënrit naar Hautacam moest de Sloveen zijn meerdere erkennen in de Deen Jonas Vingegaard. UAE Emirates-ploegbaas Mauro Gianetti is een sportief verliezer. “Chapeau aan Vingegaard. Hij is een gentleman en een kampioen”, klonk het voor de camera van WielerFlits.

De oud-coureur is ook vol lof over zijn nog overgebleven renners. “De jongens hebben het echt geweldig gedaan. We hebben bovendien drie ritzeges en de witte jongerentrui op zak. We moesten wel aanvallen na de offday op de Col du Granon en hebben er alles aan gedaan. Ik denk dat de wielerfans wel hebben genoten van deze Tour.”