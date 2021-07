Maurits Lammertink mag ziekenhuis verlaten na succesvolle operaties

Intermarché-Wanty-Gobert komt met goed nieuws over Maurits Lammertink. De Nederlander is succesvol geopereerd aan zijn ernstige verwondingen, opgelopen bij een botsing met een scooter. De 30-jarige Lammertink mag nu thuis verder revalideren.

Nadat Lammertink met zijn familie een ijsje was gaan halen bij ijssalon Van der Poel in Hengelo werd hij geschept door een scooterrijder. De coureur van Intermarché-Wanty-Gobert hield een schedelbasisfractuur, een gebroken kaak en een sleutelbeenbreuk over aan de aanrijding. Het hersenletsel dat hij opliep zorgde ervoor dat een acute operatie nodig was.

Lammertink moest in de weken na het ongeval nog enkele operaties ondergaan. Deze zijn succesvol verlopen, zo laat zijn werkgever weten via social media. De renner mag nu naar huis om daar verder te revalideren. Over de duur van de revalidatie van Lammertink is nog niets bekend.

Fantastic news! Operations successful for Maurits Lammertink, who can now return home to continue his recovery with his family 🏠 😃 pic.twitter.com/eiQvM1wW2v — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) July 9, 2021