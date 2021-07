Maurits Lammertink: “Het had zomaar anders af kunnen lopen”

Maurits Lammertink beseft dat hij goed is weggekomen bij zijn botsing met een scooter, nu ruim twee weken geleden. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert liep verschillende verwondingen op en verkeerde zelfs even in levensgevaar, maar is ondertussen al flink opgeknapt.

Lammertink werd dinsdag 22 juni in het Overijsselse Hengelo door een scooterrijder aangereden, terwijl hij met zijn vrouw en hun twee kinderen een ijsje ging halen. Na de botsing lag de 30-jarige profrenner verstijfd op de grond. In allerijl werd hij met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis in Enschede gebracht. Daar werd vastgesteld dat zijn sleutelbeen, kaak en gehoorgang gebroken waren. Ook had hij een schedelbasisfractuur opgelopen. Door een medische ingreep om de druk op zijn hersenen te verminderen, werd zijn leven gered.

“Het had zomaar anders af kunnen lopen”, vertelde Lammertink in een interview in Tubantia. De renner is ondertussen al flink opgeknapt. “Mijn lichaam was ook in topconditie op het moment dat het gebeurde, ik was tenslotte klaar voor de Tour (daags voor het ongeval hoorde hij dat hij buiten de Tourselectie was gevallen, red.). Dat maakt zeker een verschil.” Onlangs zijn alle hechtingen verwijderd en werd hij geopereerd aan zijn gebroken sleutelbeen en een schouderbotje. Over zijn fysieke gestel zijn er geen zorgen, wel over de cognitieve functies en of die terugkeren.

De Nederlandse renner vraagt zich daarnaast af of hij ooit nog kan fietsen op het niveau van voor zijn ongeluk. Het besef en de vragen over hoe hij hier gaat uitkomen brachten hem in een mentale dip. “De ploeg heeft al gezegd dat ze me niet zullen laten vallen. Dat is heel fijn om te horen, maar ja, het is niet concreet. We moeten afwachten.”