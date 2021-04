Mauri Vansevenant maakt toch opwachting in Luik-Bastenaken-Luik

Julian Alaphilippe kent zijn ploeggenoten voor Luik-Bastenaken-Luik. De wereldkampioen, die zondag op een gloednieuwe regenboogfiets te zien zal zijn, kan onder meer rekenen op Mauri Vansevenant. De Belg staat toch aan de start van La Doyenne.

Vansevenant (21) liet afgelopen woensdag na de Waalse Pijl nog weten dat hij waarschijnlijk niet zou deelnemen aan Luik-Bastenaken-Luik, aangezien hij dinsdag ook aan de start wordt verwacht van de Ronde van Romandië. Na twee nachtjes slapen is echter besloten om de Belg, bezig aan een sterk seizoen, alsnog te selecteren voor Luik-Bastenaken-Luik.

De jonge Belgische klimmer is zeker niet de uitgesproken kopman binnen de ploeg, dat is Julian Alaphilippe, maar Vansevenant kan wel de koers kleuren en wellicht profiteren van de sterkte van zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step. Ook de Portugees João Almeida, net terug van een hoogtestage, is een gevaarlijke klant voor zondag.

Kopman Alaphilippe zal zijn kaarten normaal gesproken pas in de diepe finale op tafel gooien. De Fransman wist woensdag nog met verve zijn derde Waalse Pijl te winnen en is uit op sportieve revanche, nadat hij vorig jaar de zege in Luik verspeelde na een chaotische sprint. Trouwe luitenant Dries Devenyns, James Knox, Pieter Serry en Mikkel Frølich Honoré vervolledigen de selectie.

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Julian Alaphilippe

João Almeida

Dries Devenyns

Mikkel Frølich Honoré

James Knox

Pieter Serry

Mauri Vansevenant