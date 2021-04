Alaphilippe met gloednieuwe regenboogfiets in Luik-Bastenaken-Luik

Julian Alaphilippe zal Luik-Bastenaken-Luik en zijn resterende koersen als wereldkampioen op een gloednieuwe regenboogfiets afwerken. Vorig najaar was de Waalse klassieker de eerste koers van Alaphilippe als wereldkampioen.

De Fransman kreeg een jaar geleden een aangepaste fiets en zal nu, bij de volgende afspraak in Luik, weer een nieuw exemplaar krijgen. Alaphilippe laat via Instagram weten blij te zijn met het ontwerp. De ploeg gooit het duidelijk over een andere boeg. Alaphilippe wist woensdag op zijn oude regenboogfiets (zie onderste tweet) nog de Waalse Pijl te winnen.

De 28-jarige renner is zondag ook een van de grote favorieten voor de overwinning in Luik-Bastenaken-Luik. Alaphilippe is nog altijd op zoek naar zijn eerste zege in La Doyenne. Vorig jaar leek hij naar de zege te sprinten in de straten van Luik, maar Alaphilippe stak te vroeg zijn handen in de lucht en daar wist Primož Roglič optimaal van te profiteren.

Alaphilippe werd niet veel later zelfs teruggezet naar de vijfde plaats in de daguitslag wegens een onreglementaire sprint. De Fransman zal dit jaar dus uit zijn op sportieve revanche.

Wow, wow, wow 😍@iamspecialized has designed a stunning new rainbow stripe Tarmac SL 7, which @alafpolak1 will ride for the Spring’s final Monument – Liège-Bastogne-Liège – and the rest of the season! pic.twitter.com/rJOwA7GPyi — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) April 23, 2021