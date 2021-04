Mauri Vansevenant: “Kopman in Waalse Pijl? Laat me mijn ding maar doen in de schaduw”

Video

Wie nog durfde twijfelen aan het talent van Mauri Vansevenant, is na deze Amstel Gold Race wellicht helemaal overtuigd. Na materiaalpech én een val knokte de jonge West-Vlaming opnieuw in de wedstrijd en verzette in de finale nog bergen werk voor kopman Alaphilippe. “Of ik nu kopman ben in de Waalse Pijl? Ik zal mijn ding wel doen in de schaduw?”

“Eerst reed ik een spaak uit het wiel”, begon Vansevenant zijn relaas voor de camera van Sporza. “Ik keerde terug in het peloton, maar toen kwam ik ten val en moest ik opnieuw achtervolgen. Niet evident om zo de Cauberg aan te vatten. Ik reed een tijdlang achter de feiten aan. Maar ik had wel goede benen.”

In de finale verzette Vansevenant in zijn kenmerkende stijl nog bergen werk voor kopman Alaphilippe. Meer zelfs, hij gaf op een moment de indruk beter te zijn dan de wereldkampioen. “Bwah… Eens onder stoom, val ik niet direct stil. Maar vandaag hadden we nu eenmaal de afspraak om alles op Julian te zetten. Ik probeerde de kloof met de koplopers nog te dichten, maar het beste was er dan ook wel af.”

Dat de Amstel Gold Race niet op zijn favoriete parcours gereden wordt, gaf hij nog mee. “Maar ik was toch wel in orde. In principe moeten Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik mij wel nog beter liggen. Of ik nu kopman ben in de Waalse Pijl? Dat weet ik niet. Dat is ook maar een woord, hé. Laat mij maar nog even in de schaduw, ik zal mijn ding wel doen.”