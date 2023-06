Mauri Vansevenant keert terug na lang blessureleed: “Hopen dat de knie het houdt”

Eind februari zag dit seizoen er nog rooskleurig uit voor Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step). Goede resultaten in de Ronde van Oman leken een mooie voorbode te zijn. In Strade Bianche ging het echter mis en raakte hij geblesseerd aan zijn knie. Nu is de Belg terug en maakt hij zijn opwachting in het Critérum du Duaphiné. “Het is een lange weg teruggeweest”, vertelt Vansevenant in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Op 4 maart van dit jaar ging het mis voor de 24-jarige Mauri Vansevenant. Tijdens de verkenning van het parcours stootte hij zijn knie tegen zijn stuur. Een ongelukje met ernstige gevolgen. “Er ontstond een klein scheurtje in het vlies tussen de knieschijf en de patella. Het leek niet ernstig, maar de dag na de Strade had ik enorm veel pijn. Ik dacht dat het kwam omdat het zo’n zware wedstrijd was geweest. Dat ik met mijn knie tegen mijn stuur was gestoten, daar dacht ik niet meer aan.”

De botsing met het stuur bleek ernstige gevolgen te hebben voor de renner van Soudal Quick-Step. Een revalidatie van drie maanden volgde. “Mijn knie werd niet beter en toen hebben we röntgenfoto’s gemaakt. Een operatie bleek nodig. Tien dagen liep ik met krukken, vier weken kon ik mijn knie niet plooien, van fietsen was geen sprake. Ik moest van nul beginnen. Anderhalve maand geleden, half april, kon ik weer trainen.”

Nu staat de klimmer weer te popelen om op de fiets te springen en te koersen. Het Critérium du Dauphiné is niet direct de makkelijkste koers. Hij tempert dan ook de verwachtingen. “Het is een lange weg terug geweest. De eerste trainingen waren zwaar, maar na vier, vijf weken zat ik deftig op conditie. Ik maak me geen illusies. De Dauphiné is één van de zwaarste koersen van het jaar. Ik ga proberen wedstrijdritme te vinden. En hopelijk kom ik er op het einde van de week wat door.”

Toekomstbeeld

Verder kijken dan zijn rentree wil de Belg nog niet. De onzekerheden die een dergelijke blessure met zich meebrengt, maken dat hij dit seizoen stap voor stap vooruit kijkt. “Wielrennen is onzeker. Wanneer je, zoals ik, zo’n blessure oploopt, op een erg belangrijk moment in het seizoen, en het contract loopt af, word je onzeker.”

Voor 2024 heeft Vansevenant namelijk nog geen contract bij de ploeg-Lefevere. “Ik hoop dat ik de voorbije jaren genoeg bewezen heb, dat de ploeg vertrouwen heeft en dat ik mag blijven. Maar zeker weet ik het niet. Ik probeer er niet over te piekeren. Ik denk niet dat er een probleem is. Maar een mens is er toch mee bezig.”

Over een ding lijkt Vansevenant wel zeker. De Tour de France komt te vroeg voor hem. “Ik kijk gewoon hoe de Dauphiné gaat en dan zien ik hoe het verder gaat. De Tour is de verste van mijn zorgen, ik denk niet dat ik die moet rijden. De Vuelta is beter voor mij.”